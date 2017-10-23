Россия может заморозить членство в ЕСПЧ

Участие Москвы в европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть заморожено. Также допускается сокращение взносов в Совет Европы (СЕ), пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдуме.

Если Российской Федерации не вернут право голоса во время выборов судей ЕСПЧ, общий объем выплат будет снижен на 7-10 млн долларов

«СЕ должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ. В противном случае не вижу оснований для продолжения работы в этом судебном органе», — сообщил собеседник издания.

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подтвердил эти намерения. Он отметил, что если «тенденциозное отношение» к России сохранится, то выплаты будут заморожены. Сенатор напомнил, что Россия до середины 90-х годов прошлого века не участвовала в работе институтов ЕСПЧ и «жила вполне нормально».