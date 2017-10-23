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23 октября 2017, 09:54
Владимир Путин выборы Совет по правам человека

СПЧ предложит Путину реформировать муниципальный фильтр

Встреча СПЧ с Путиным
Встреча СПЧ с Путиным
Совет по правам человека

Рабочая группа президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает изменить или усовершенствовать практику муниципального фильтра, сообщает РБК.

Издание ссылается на доклад рабочей группы по единому дню голосования в сентябре. В нем члены совета предлагают разрешить муниципальным депутатам поддерживать более чем одного кандидата в главы региона или вовсе заменить муниципальный фильтр залогом или сбором подписей избирателей.

Также члены СПЧ предлагают увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях, закрепить статус наблюдателей за представителями СПЧ, а также Общественной палаты и омбудсменами.

Кроме этого, в СПЧ хотят создать единый реестр избирателей, чтобы исключить двойное голосование.

Предлагается также внедрить системы видеонаблюдения на всех избирательных участках.

Один из авторов доклада Илья Шаблинский сообщил, что рабочая группа встретится с президентом Владимиром Путиным 30 октября.

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