РПЦ предложила ввести в школах курс «Нравственные основы семейной жизни»

Представители Русской православной церкви (РПЦ) разработали для обязательной школьной программы курс «Нравственные основы семейной жизни», сообщает «Коммерсантъ».

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова предложила заместителю министра образования и науки Татьяне Синюгиной включить этот курс в школьную программу. Как сообщает издание, инициатива была воспринята положительно.

Предполагается, что курс, разработанный священником и монахиней, поможет старшеклассникам воспринять «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре», и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

По словам Летковой, прежнее руководство Минобрнауки эту идею не поддержало. Сейчас решено рассмотреть вопрос о включении курса в школьную программу на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.

«Специалисты должны определить, каким образом этот курс может быть внедрен в систему образования, будут сделаны запросы в субъекты с предложением высказаться, как это можно было бы сделать», — сообщила Леткова.

В заявлении АРКС, размещенном на их портале, говорится, что организация будет противостоять постоянным попыткам внедрения в России «ювенальной системы, секс-просвета и других антисемейных инициатив». Ранее АРКС обращался к президенту РФ Владимиру Путину с предложением вернуть письмо гусиным пером и чернилами для младших школьников.