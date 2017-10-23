23 октября 2017, 13:10
Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ранили ножом в редакции
Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр подверглась нападению в редакции радиостанции. Она госпитализирована с ножевым ранением. Данную информацию подтвердил главред радиостанции Алексей Венедиктов «Интерфаксу».
«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», - сказал он.
Нападавший на журналистку задержан.
На сайте «Эха Москвы» сообщается, что угрозы жизни Фельгенгауэр нет.
Как уточняет источник ТАСС, ее состояние оценивают как тяжелое.
По данным Telegram-канал Mash, двое нападавших сумели проникнуть в редакцию, распылив в лицо охраннику газ из баллончика.
Источник РИА Новости утверждает, что причиной для нападения послужил личный конфликт.
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