Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ранили ножом в редакции

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр подверглась нападению в редакции радиостанции. Она госпитализирована с ножевым ранением. Данную информацию подтвердил главред радиостанции Алексей Венедиктов «Интерфаксу».

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», - сказал он.

Нападавший на журналистку задержан.

На сайте «Эха Москвы» сообщается, что угрозы жизни Фельгенгауэр нет.

Как уточняет источник ТАСС, ее состояние оценивают как тяжелое.

По данным Telegram-канал Mash, двое нападавших сумели проникнуть в редакцию, распылив в лицо охраннику газ из баллончика.

Источник РИА Новости утверждает, что причиной для нападения послужил личный конфликт.