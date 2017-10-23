Украинский контрабандист устроил перестрелку с пограничниками в Курской области

Сотрудники погрануправления ФСБ по Курской области задержали 31-летнего гражданина Украины, незаконно приехавшего в Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным ведомства, при задержании мужчина открыл стрельбу и попытался скрыться на территории Украины.

«В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

У преступника были изъяты два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, в которых, предположительно, находится ртуть.