Спецпредставителем ГД по гендерному равенству назначат Оксану Пушкину

В Госдуме планируют создать новую должность спецпредставителя по гендерному равенству, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что 24 октября фракциям будет предложено обсудить кандидатуру депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной на эту должность.

Также стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Пушкиной и ее коллеге по партии Ирине Родниной доработать законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин». Он был одобрен в 2003 году, однако дальнейшего рассмотрения во втором и третьем чтениях так и не состоялось.