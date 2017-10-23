Генпрокуратура отказалась еще раз проверять «Матильду»

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка ознакомился с видеообращением депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Он не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма «Матильда», сообщает Telegram-канал ведомства.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отметил, что в ходе ранее проведенной прокуратурой Санкт-Петербурга проверки не было выявлено признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих.

Решение было принято на основании мнения специалистов Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета, посмотревших трейлер кинофильма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что экспертный просмотр не входит в функции администрации президента.

«Можно сказать, что, конечно, те, кто хотят, в частном порядке посмотрят этот фильм, те, кто не хотят, не сходят и не посмотрят», — сказал Песков