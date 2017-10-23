Умер бывший участник и продюсер AC/DC Джордж Янг

Бывший участник и продюсер рок-группы AC/DC Джордж Янг скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте коллектива.

«С болью в наших сердцах мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC», — говорится в заявлении группы.

Группу AC/DC создали в Сиднее младшие братья Янга — Ангус и Малькольм. Название расшифровывается как «alternating current/direct current — переменный/постоянный ток».

Группа, появившаяся в 1973 году, существует и поныне.