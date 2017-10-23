Надежда Михалкова развелась с режиссером Резо Гигинеишвили

Дочь Никиты Михалкова Надежда развелась с режиссером Резо Гигинеишвили. Брак расторг мировой суд Пресненского района Москвы, сообщил Business FM пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Инициатором развода стала Михалкова, судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Стоит отметить, что Михалкова и Гигинеишвили прожили в браке чуть больше семи лет. У пары двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.