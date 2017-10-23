После кризиса 2008 года число готовых к серой зарплате россиян достигло максимума

Российский рекрутинговый сервис SuperJob провел общероссийский опрос, в ходе которого выяснилось, что получать зарплату «в конвертах» готовы 41% респондентов, не готовы на работу с серой зарплатой — 38%, сообщает РБК.

В опросе участвовали 1600 человек из 302 населенных пунктов России.

Подобные опросы агентство проводит с 2009 года. В этот раз доля опрошенных россиян, согласных только на белую зарплату, достигла максимума. После кризиса 2008 года она составляла 21% (по опросу 2009 года; число готовых к серым зарплатам тогда составляло 60%), а затем поднялась до 30-35%.

Впрочем, как заявила руководитель одного из направлений в экономической экспертной группе при Минфине Мария Иванова, «ответ [социологам] не всегда отражает поведение, когда люди попадают в такую ситуацию».