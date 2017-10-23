Бывший капитан Минобороны РФ задержан в Турции за связь с ИГ

Гражданин России, в прошлом капитан Минобороны РФ Денис Хисамов в апреле был задержан в Турции за связь с «Исламским государством» (ИГ, группировка запрещена в России). Об этом сообщает МВД Таджикистана, куда экстрадировали россиянина.

Хисамову 33 года, он уроженец Краснодара.

В сообщении говорится, что в мае месяце 2015 года он с поддельным паспортом гражданина Таджикистана прилетел из России в Турцию, где вступил в ряды ИГ.

Хисамов, как отмечается, принимал активное участите в боевых действиях на территории Ирака и Сирии.

В апреле 2017 года при возвращении из ИГ в Турцию он был задержан сотрудниками турецкой полиции и экстрадирован в Таджикистан.

«Хисамов Денис намеревался вернуться в Российскую Федерацию, чтобы совершить преступление», — сообщает МВД.

Как отмечает ТАСС, Хисамов будет передан российским правоохранительным органам.