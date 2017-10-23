Прототип «Волка с Уолл-стрит» назвал ICO «крупнейшей аферой в истории»

Экс-брокер Джордан Белфорт, история жизни которого легла в основу фильма «Волк с Уолл-стрит», отрицательно отозвался об ICO (initial coin offering, аналог IPO для криптовалют). Об этом он рассказал Financial Times.

«Это крупнейшая афера в истории, гигантское мошенничество, которое нанесет непоправимый ущерб многим людям. Это гораздо хуже всего того, что делал я», — подчеркнул Белфорт.

Он пояснил, что 85% приверженцев ICO ничего дурного не замышляют, просто пытаются заработать. Однако, по его мнению, вся беда в том, что оставшиеся 5-10% мошенников могут привести к катастрофическим последствиям.

В 1998 году Белфорт был осужден за мошенничество и отмывание денег на два года тюрьмы. После освобождения он выпустил две книги мемуаров.

4 сентября китайские власти запретили проведение ICO в стране по причине признаков незаконного привлечения финансирования.