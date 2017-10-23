Экс-главу Российской федерации баскетбола осудили на 4,5 года и объявили в розыск
Чертановский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении в Российской федерации баскетбола. Экс-глава федерации Юлия Аникеева получила 4,5 года колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».
Подсудимая объявлена в розыск.
Производство в отношении другого фигуранта дела — бывшего главбуха РФБ Михаила Кочаряна — прекращено в связи с его смертью.
Дело еще одного фигуранта, имя которого не приводится, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Последняя фигурантка дела бухгалтер Елена Силина в марте 2017 года была признана виновной в пособничестве хищению и приговорена к 3,5 года исправительной колонии общего режима.
По данным суда, в 2014-2015 годах Аникеева вместе с подельниками с помощью подконтрольных ей и ее сообщникам предпринимателей похитили около 44 млн рублей средств РФБ.
Сама она вину отрицала.
На сегодняшнем процессе ни Аникеева, ни ее адвокаты не присутствовали.