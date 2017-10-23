Экс-главу Российской федерации баскетбола осудили на 4,5 года и объявили в розыск

Чертановский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении в Российской федерации баскетбола. Экс-глава федерации Юлия Аникеева получила 4,5 года колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Подсудимая объявлена в розыск.

Производство в отношении другого фигуранта дела — бывшего главбуха РФБ Михаила Кочаряна — прекращено в связи с его смертью.

Дело еще одного фигуранта, имя которого не приводится, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Последняя фигурантка дела бухгалтер Елена Силина в марте 2017 года была признана виновной в пособничестве хищению и приговорена к 3,5 года исправительной колонии общего режима.

По данным суда, в 2014-2015 годах Аникеева вместе с подельниками с помощью подконтрольных ей и ее сообщникам предпринимателей похитили около 44 млн рублей средств РФБ.

Сама она вину отрицала.

На сегодняшнем процессе ни Аникеева, ни ее адвокаты не присутствовали.