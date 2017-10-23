Transparency обвинила 12 худруков московских театров в мошенничестве

Российское отделение организации по борьбе с коррупцией Transparency International изучило финансирование государственных театров Москвы и Петербурга и выяснило, что 14 из них заключали контракты со своими собственными руководителями. Об этом говорится в расследовании Transparency.

«Как минимум 14 театров в 2013-2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 миллионов рублей со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Театры нанимали своих художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок», — отмечает организация.

Отмечается, что в число этих худруков входят Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников, которые «получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег».

При этом Transparency заявляет, что ее расследование не имеет отношения к делу «Гоголь-центра» и последующим арестам связанных с театром Юрия Итина, Нины Масляевой, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова.

12 из проблемных театров были учреждены департаментом культуры Москвы.

Материалы о нарушениях были переданы в прокуратуру.

«После проверки прокуратура подтвердила наши доводы о нарушениях в трех театрах и вынесла три представления: одно в адрес Минкультуры РФ в отношении Театра имени Федора Волкова и два в адрес директора департамента культуры правительства Москвы — в отношении Театра кошек Куклачева и "Гоголь-центра"», — говорится в материале.

В частности, Юрий Куклачев заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн рублей, пишет Transparency.

Куклачев пояснил РБК, что «помещение, о котором идет речь, безвозмездно сдается [театру], чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена».