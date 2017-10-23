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23 октября 2017, 20:49
дети ДТП медицина Московская область

Главный судмедэксперт Подмосковья уволен из-за дела «пьяного» мальчика

Владимир Клевно
Владимир Клевно
фото: Анастасия Нефедова, Бюро судебно-медицинской экспертизы

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Владимир Клевно отстранен от должности на фоне скандала со смертью ребенка в Балашихе. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, 22 октября из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении Клевно.

В апреле шестилетний мальчик из города Железнодорожный (один из районов Балашихи) погиб под колесами машины во дворе дома.

Судмедэксперт, проводивший вскрытие, нашел в крови ребенка алкоголь. Дело против водителя машины, 31-летней Ольги Алисовой, из-за этого возбуждать не стали.

Летом отец ребенка обратился в СМИ. После огласки МВД завело дело в отношении Алисовой по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

Женщину отправили под арест.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности судмедэкспертов.

На днях СК сообщил, что судебная экспертиза опровергла наличие алкоголя в крови ребенка. Проводившему анализ врачу Михаилу Клейменову предъявили обвинение.

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