Главный судмедэксперт Подмосковья уволен из-за дела «пьяного» мальчика

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Владимир Клевно отстранен от должности на фоне скандала со смертью ребенка в Балашихе. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, 22 октября из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении Клевно.

В апреле шестилетний мальчик из города Железнодорожный (один из районов Балашихи) погиб под колесами машины во дворе дома.

Судмедэксперт, проводивший вскрытие, нашел в крови ребенка алкоголь. Дело против водителя машины, 31-летней Ольги Алисовой, из-за этого возбуждать не стали.

Летом отец ребенка обратился в СМИ. После огласки МВД завело дело в отношении Алисовой по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

Женщину отправили под арест.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности судмедэкспертов.

На днях СК сообщил, что судебная экспертиза опровергла наличие алкоголя в крови ребенка. Проводившему анализ врачу Михаилу Клейменову предъявили обвинение.