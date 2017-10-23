Медведев поддержал законопроект об оплате ЖКХ без участия управляющих компаний

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил внести на рассмотрение кабмина законопроект, который позволит платить за коммунальные услуги напрямую организациям-поставщикам, минуя управляющие компании. Об этом говорится в стенограмме совещания Медведева с вице-премьерами.

О подготовке такого проекта рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

«В настоящее время подготовлен законопроект… который предусматривает возможность прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим организациям, с тем чтобы управляющие компании не могли распоряжаться, не могли прикасаться к этим деньгам. В ближайшее время, надеемся, внесем его в правительство и Государственную Думу», — заявил он.