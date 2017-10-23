Власти Филиппин объявили об освобождении города Марави от связанных с ИГ исламистов

Боевые действия против исламистов в филиппинском городе Марави окончены. Об этом заявил министр обороны страны Делфин Лорензана, передает News.abs-cbn.com.

Военная операция по освобождению города от боевиков, связанных с запрещенным в России «Исламским государством» (ИГ), продолжалась пять месяцев.

«После 154-дневной осады Марави боевиками группировки "Мауте", спустя неделю после того, как главнокомандующий объявил об освобождении города, мы объявляем о прекращении всех боевых действий в Марави», — цитирует CNN Philippines министра.

17 октября президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об освобождении Марави от боевиков.

Большинство филиппинцев исповедуют католицизм. Группировка «Мауте», присягнувшая на верность ИГ, пыталась создать «халифат» в Марави — центре провинции Южный Ланао, расположенной на острове Минданао. До четверти населения этого острова составляют мусульмане.