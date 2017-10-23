Правительство расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год, добавив в него 60 лекарств и восемь препаратов для всех пациентов, 25 препаратов и две новые лекарственные формы для льготников, а также три дорогостоящих лекарства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами, посвященном обновленному списку, Медведев заявил: «Я утвердил перечень жизненно необходимых и так называемых важнейших лекарственных препаратов на следующий год. <…>

В перечень подобных лекарств дополнительно включены 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других».