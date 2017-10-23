СМИ узнали о возможной встрече Путина и Трампа

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на чиновников из администрации американского президента.

«Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые принимают саммит. Мы не готовы объявить детали других двусторонних и многосторонних встреч, в которых президент будет участвовать», — сказал представитель Белого дома.

Источник агентства заявил, что, несмотря на готовность к встрече, администрация пока не готова сообщить ее детали.

О том, что идет проработка встречи двух президентов в рамках саммита АТЭС ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.