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23 октября 2017, 17:49
акции протеста ЕСПЧ «Мемориал»

«Мемориал» подал иск в ЕСПЧ от лица задержанных 26 марта

Антикоррупционный митинг в Новосибирске 26 марта 2017
Антикоррупционный митинг в Новосибирске 26 марта 2017
Павел Федотов / Сиб.фм

Юристы российского правозащитного центра «Мемориал» обратились в Европейский суд по правам человека от имени 12 заявителей — участников несанкционированных антикоррупционных митингов 26 марта. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

Большинство заявителей из Москвы и Московской области, еще трое живут в Башкирии, Свердловской и Брянской областях.

Жалобы поданы на нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод — статьи 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений).

Отмечается, что 11 заявителей принимали участие в мартовской акции в Москве, организованной оппозиционером Алексеем Навальным, и были задержаны. Задержания, как отмечают правозащитники, проводились с различными нарушениями.

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