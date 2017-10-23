Напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о телепатической связи с ней

Напавший на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр дал показания. В сети появилось видео начала его допроса.

По словам задержанного, его зовут Борис Юрьевич Гриц.

— Потерпевшую вы раньше знали? — спрашивают его.

— Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту пять лет, — отвечает Гриц.

Видео допроса напавшего на Фельгенгауэр.



«Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту 5 лет». pic.twitter.com/qgWRkwfe8A — Лентач (@oldLentach) 23 октября 2017 г.

На вопрос, что побудило его причинить ведущей телесные повреждения, он ответил: «Побудило то, что два месяца она меня сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально».

Задержанному, скорее всего, предстоит пройти проверку на вменяемость, сообщает РИА Новости. По вменяемой статье ему грозит до 11 лет заключения.

Сама Фельгенгауэр до сих пор находится в операционной, врачи пока не делают прогнозов относительно ее состояния.

Сегодня около 13 часов Гриц прыснул охраннику на проходной в здании, где находится «Эхо Москвы» в лицо из газового баллончика, поднялся на лифте на 14 этаж, прошел к рабочему месту Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по шее.

Нападавший был схвачен, ведущая доставлена в Склиф. По словам главреда «Эха» Алексея Венедиктова, ее состояние тяжелое.

СК расследует дело о покушении на убийство.