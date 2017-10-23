Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 октября 2017, понедельник, 09:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Невельск покупает искусственную ель, усыпанную золотыми звездами и пахнущую хвоей или мандаринами
Композитор Гладков представил в Москве две песни о Хабаровском крае
Времена. Террористы взяли в заложники зрителей "Норд-Оста", в Саратове начали судить участников холерного бунта
"Сокол" проиграл "Рязани", "Протон" победил "Динамо"
Мексика заинтересовалась иркутским МС-21
Новосибирцы вновь вышли на улицу в защиту «Богдашки»
В Саратове обещают ночные заморозки
Прибалтика разработала «хитроумный план» против России
Орский мясокомбинат – снова в лидерах!
Качественный продукт. Быть или не быть?
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
23 октября 2017, 00:16
Мемория

Мемория. Юрий Нечаев-Мальцов

Юрий Степанович Нечаев
Юрий Степанович Нечаев

23 (11) октября 1834 года родился Юрий Нечаев-Мальцов, предприниматель и меценат.

Личное дело

Юрий Степанович Нечаев (1834 – 1913) родился в семейной усадьбе Сторожевая слободка (ныне село Полибино Липецкой области). Окончил Первую московскую гимназию и юридический факультет Московского университета. Служил в главном архиве Министерства иностранных дел, в других подразделениях дипломатического ведомства.

Когда Юрию Нечаеву было 46 лет, он получил наследство от дяди, брата своей матери Ивана Мальцова, и стал владельцем крупнейшего производства стекла и хрусталя в России. После этого он превратился из Нечаева в Нечаева-Мальцова.

Сердцем мальцовской промышленности был Гусевской хрустальный завод, на котором работало более 700 человек. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго изделия завода были награждены бронзовой медалью и почетным дипломом. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже продукция завода была удостоена Гран-При. Журнал Министерства Внутренних Дел отмечал, что «завод представляет собою образцовое учреждение не только в губернии, но и в целой России. Справедливо пользуется заслуженным доверием покупателей». К началу XX века на заводе за год изготовлялось 2 075 000 хрустальных изделий на 200 000 рублей. В июле 1909 года в Москве был открыт фирменный магазин по оптово-розничной торговле столовой посудой и хрусталем.

Став крупным фабрикантом, Юрий Нечаев-Мальцов поселился в Санкт-Петербурге и начал активно заниматься благотворительностью. Помимо прославившего его сотрудничества с Иваном Цветаевым в деле основания Музея изобразительных искусств в Москве, Юрий Степанович финансировал множество других проектов. Среди них были Морское благотворительное общество, Николаевская женская больница, Сергиевское православное братство, Дом призрения и ремесленного образования бедных детей, Школы Императорского Женского патриотического общества, Община сестер милосердия Святой Евгении. Также он был вице-председателем Общества поощрения художеств. На средства Нечаева-Мальцова выходил журнал «Художественные сокровища России», редакторами которого были Александр Бенуа и Адриан Прахов.

Во Владимире Нечаев-Мальцов основал Техническое училище (ныне Владимирский авиамеханический колледж). В городе Гусь на его средства был построен храм святого Георгия по проекту Н. Л. Бенуа, а в селе Березовка – церковь Дмитрия Солунского в память воинов, павших в Куликовской битве. Нечаевская церковь, как называли ее жители села, была построена по проекту архитектора А. Н. Померанцев. Росписи выполнил В. М. Васнецов, а мозаики - мастер В. А. Фролов, металлическая конструкция кровли, хоры и лестницы сделаны по чертежам инженера В. Г. Шухова.

Юрий Нечаев-Мальцов скончался в Петербурге 6 (19) октября 1913 года, через 40 дней после смерти Ивана Цветаева.

 

Чем знаменит

 
Юрий Нечаев-Мальцов

24 апреля 1894 года профессор Иван Цветаев выступил на Первом всероссийском съезде русских художников и любителей художеств с речью о создании музея изобразительных искусств в Москве. Его горячо поддержал Нечаев-Мальцов, ставший товарищем (заместителем) председателя Комитета по постройке музея (пост председателя занимал великий князь Сергей Александрович). Церемония торжественной закладки здания Музея состоялась 17 (29) августа 1898 года.

Помощь Нечаева-Мальцова в деле создания музея была решающей. Подсчитано, что его пожертвования составили в общей сложности более 2 000 000 рублей из общей суммы 2 600 000 рублей, потраченной на создание музея. В 1904–1908 годы Нечаев-Мальцов один финансировал строительство и оплачивал заказы на изготовление копий и слепков произведений искусства для музея.

На средства Нечаева-Мальцова фасад здания был облицован гранитом, было обнаружено месторождение белого мрамора на Урале. Добытый там мрамор также можно увидеть на стенах музея. Заботился меценат и о приобретении экспонатов для создаваемогомузея. В 1897 году он купил в Египте первые подлинные предметы древнеегипетского искусства для музейной коллекции: деревянную модель погребальной ладьи с гребцами, четыре фаюмских портрета (два из них погибли при пожаре 1904 года) и несколько папирусов.

Музей изящных искусств имени Александра III открылся в торжественной обстановке 31 мая (13 июня) 1912 года. На церемонии присутствовали император Николай II и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Чуть больше года прожил после этого события Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. При разборе его дел выяснилось, что он почти разорен – так много было отдано для создания музея.

 

О чем надо знать

История города Гусь-Хрустальный неразрывно связано с династией промышленников Мальцовых. В 1750-х, когда вышло распоряжение правительства об удалении из Подмосковья ряда заводов, они построили на реке Гусь первую стеклянную фабрику. Владел ею Аким Мальцов (ум. 1785). Как сообщалось в 1778 году, «… В Володимерском уезде хрустальные и стеклянные фабрики: 1. Якима Мальцова при реке Гусь и сельцо Гусь называется, где фабрика заведена, делает стаканы и рюмки простые. В сельце душ до ста крестьян…». Примерно в это же время Аким Мальцов по доносу одного из фабричных мастеров был обвинен в тайной приверженности старообрядчеству, дело расследовалось, но по каким-то причинам не было доведено до конца. До конца жизни Аким Мальцов расширял свое производство. Принадлежащие ему заводы унаследовали сыновья Сергей и Иван, позднее Сергей выкупил долю брата и гусевские фабрики. Последствия Отечественной войны 1812 года вызвали огромный спрос на продукцию стеклянных заводов. На заводах Сергея Мальцова за 1812 год было выработано 1 704 650 изделий из стекла и хрусталя. Сергей организовал выпуск бесцветного свинцового хрусталя с алмазной гранью, продукция не уступала по качеству английскому хрусталю. 1819 году для лечения жены Мальцов ездил в Италию, где сумел познакомиться с секретами венецианских стекольных мастеров. После смерти Сергея все предприятия вновь стали принадлежать Ивану Мальцову, ставшему к тому времени владельцем еще и металлургических и сахарных заводов.

После смерти Ивана Акимовича промышленную империю унаследовал его племянник Иван Сергеевич Мальцов. Он также неоднократно ездил за границу, где изучал технологии. Он наладил производство разноцветного стекла, где цвет достигался добавкой в расплав различных веществ. Медь давала рубиновый оттенок, а соли урана – зеленовато-желтый. Также он начал формирование заводской коллекции художественного стекла, в которую вошли как уникальные изделия, так и образцы массового производства.

Город, выросший вокруг предприятий семьи Мальцовых, долгое время назывался Гусь-Мальцевский. Лишь в 1926 году он получил название Гусь-Хрустальный.

Прямая речь

«Не знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто "для души" и даже для ее спасения (сознание неправды денег в русской душе невытравимо), — во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца... Нечаев-Мальцев стал главным, широко говоря – единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец – духовным».       Марина Цветаева

«Но далеко не одними материальными средствами ограничиваются заслуги Ю.С. Нечаева-Мальцева пред созидаемым Музеем изящных искусств. С 1897 года он проводит по нескольку месяцев в Москве ежегодно и здесь живет почти исключительно интересами и делами музея, и нет такого детального вопроса; который не составлял бы предмета его неослабных попечений».          Иван Цветаев

5 фактов о Юрии Нечаеве-Мальцове

  • Отец Юрия Степан Дмитриевич Нечаев (1792–1860) был обер-прокурором Святейшего Синода, сенатором, историком, археологом-любителем. Он основал в имении Сторожевая слободка первый музей Куликовской битвы (имение расположено в 40 километрах от Куликова поля).
  • Иван Сергеевич Мальцов, от которого Юрий Нечаев получил богатое наследство, в молодости служил по дипломатической части. Он оказался единственным сотрудником русского посольства в Тегеране, выжившим во время нападения 1829 года, когда был убит посланник А. С. Грибоедов.
  • Стили жизни Юрия Нечаева-Мальцова и Ивана Цветаева значительно разнились. На совместных встречах промышленник угощал Цветаева трюфелями и устрицами. Тот же, привыкший экономно расходовать средства, подсчитывал, во сколько обходится каждый совместный завтрак, и сокрушался: «Сердце разрывается от жалости: ведь на эту сторублевку — что можно для музея сделать!.. Выкинутые деньги!.. Ведь самое обидное, что я сам музей объедаю...».
  • Сейчас в  петербургском доме Ю. С. Нечаева-Мальцова (современный адрес: улица Чайковского, дом 30) расположено Главное управление МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
  • В мальцевской усадьбе Полибино построена башня гиперболоидной конструкции по проекту В. Г. Шухова. Инженер создал ее Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, где она была куплена Ю. С. Нечаевым-Мальцовым. Это первый опыт Шухова в создании башни со стальными сетчатыми перекрытиями. Через 20 с небольшим лет Шухов приступит к строительству знаменитой радиобашни на Шаболовке в Москве.

 

Материалы о Юрии Нечаеве-Мальцове

Статья о Юрии Нечаеве-Мальцове в Википедии

Очерк о Юрии Нечаеве-Мальцове на сайте ГМИИ

Ю. С. Нечаев-Мальцов на открытии Музея изящных искусств 31 мая 1912 года (кинохроника)

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Полицейские в Великобритании
СМИ сообщили о захвате заложников в британском Нанитоне
Алексей Навальный в суде гор. Кирова
Навальный высказался по поводу выдвижения Собчак в президенты
Президент Зимбабве Роберт Мугабе
ВОЗ отказался от назначения Мугабе послом доброй воли
Сергей Кисляк
Экс-посол РФ рассказал о проблемах в американской политике
Каталония
Глава МИД Испании объяснил действия в отношении Каталонии
Архив новостей

Самое читаемое

Борис Ельцин и Андрей Козырев
Бывший глава МИД России ответил Путину на обвинения в безголовости
Сергей Галицкий
Собственник «Магнита» потерял 600 млн долларов за день из-за обвала акций
В.Путин говорит по телефону.
ФОМ отметил снижение уровня одобрения работы Путина
Владимир Познер
Познер рассказал о разговоре с Путиным по поводу возвращения Парфенова на ТВ
Поезд в тоннеле метро
Журналистку «Москвы 24» уволили после статьи о духоте в метро
08:49 Трамп поздравил премьера Японии Синдзо Абэ с победой на выборах
08:36 Власти США аннулировали визу Уильяма Браудера
08:23 СМИ узнали о возможности повышения минимального трудового стажа
22.10 21:01 Порошенко пообещал приложить все усилия для ввода миротворцев в Донбасс
22.10 20:38 Правящая коалиция претендует на большинство мест в нижней палате парламента Японии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Нечаев-Мальцов
Юрий Степанович Нечаев
23 октября 1834 года родился Юрий Нечаев-Мальцов, предприниматель и меценат.
22.10 20:11 Трамп рассказал о помощи Китая в политике давления на КНДР
22.10 19:37 Пожар на хозрынке под Ростовом удалось локализовать
22.10 19:08 ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче РФПЛ
22.10 18:46 Навальный высказался по поводу выдвижения Собчак в президенты
22.10 18:33 СМИ сообщили о захвате заложников в британском Нанитоне
22.10 18:22 Сирийские курды отбили у террористов крупнейшее месторождение
22.10 17:44 СМИ сообщили о договоренности с Tesla о строительстве завода в Шанхае
22.10 17:12 Под Ростовом-на-Дону загорелся хозяйственный рынок
22.10 16:55 ВОЗ отказался от назначения Мугабе послом доброй воли
22.10 16:19 На акции протеста у Верховной Рады полиция применила газ
22.10 15:10 В Москве ожидается сильный снегопад
22.10 14:51 Экс-посол РФ рассказал о проблемах в американской политике
22.10 14:26 Журналист Феруз получил орден мужества имени Сахарова
22.10 13:50 Навальный не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты
22.10 13:31 Экс-президенты США собрали на благотворительном аукционе более 30 млн долларов
22.10 13:04 Израильский самолет опасно приблизился к другому борту в Подмосковье
22.10 12:24 Глава МИД Испании объяснил действия в отношении Каталонии
22.10 11:46 В ВОЗ пересмотрят назначение Мугабе послом доброй воли
22.10 11:26 Путин заявил о динамичном развитии диалога с Казахстаном
22.10 10:56 Россия вошла в тройку лидеров по выбросам космического мусора
22.10 10:37 В Словении стартовал первый тур выборов президента
22.10 10:13 СМИ заявили о тайном освобождении Навального из спецприемника
22.10 10:05 СМИ сообщили о внесении РФ Браудера в базу Интерпола
22.10 09:50 Минобороны сравнило бомбардировку Ракки США со Второй мировой
22.10 09:27 Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему при исчезновении Ким Чен Ына
22.10 09:21 Лидер правоцентристского движения в Чехии заявил о желании сотрудничать с ЕС
22.10 09:12 Саакашвили заявил о депортации своих соратников в Грузию из Украины
21.10 21:08 Россияне заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по фигурному катанию
21.10 20:56 В Красноярском крае при аварии опрокинулся рейсовый автобус
21.10 20:42 В Киеве за стрельбу задержан глава Организации украинских националистов
21.10 20:21 Генпрокурор ЛНР ушел в отставку ради научной работы
21.10 20:01 Журналистку «Москвы 24» уволили после статьи о духоте в метро
21.10 19:39 Путин попрощался с участниками фестиваля молодежи на английском
21.10 19:21 Сирия пожаловалась в ООН из-за обстрела со стороны Израиля
21.10 19:02 Трамп сообщил о готовности рассекретить документы по убийству Кеннеди
21.10 18:45 Одного из тыловиков МВД отправили под домашний арест
21.10 18:29 Путин на встрече с молодежью рассказал о Косыгине и важности «soft skills»
21.10 16:39 В Москве задержан сообщивший о минировании больницы телефонный хулиган
21.10 16:23 Полиция Мюнхена не нашла религиозных мотивов в нападении на прохожих с ножом
21.10 16:06 ВОЗ назначила 93-летнего президента Зимбабве послом доброй воли
21.10 15:36 Россия сняла запрет на ввоз турецких томатов с 1 ноября
21.10 15:14 Испанское правительство запустило процедуру прямого управления Каталонией
21.10 15:00 Бывший глава МИД России ответил Путину на обвинения в безголовости
21.10 14:38 Познер призвал голосовать за Собчак
21.10 14:28 Дефицит бюджета США достиг 666 млрд долларов
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.