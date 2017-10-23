Мемория. Юрий Нечаев-Мальцов

23 (11) октября 1834 года родился Юрий Нечаев-Мальцов, предприниматель и меценат.

Личное дело

Юрий Степанович Нечаев (1834 – 1913) родился в семейной усадьбе Сторожевая слободка (ныне село Полибино Липецкой области). Окончил Первую московскую гимназию и юридический факультет Московского университета. Служил в главном архиве Министерства иностранных дел, в других подразделениях дипломатического ведомства.

Когда Юрию Нечаеву было 46 лет, он получил наследство от дяди, брата своей матери Ивана Мальцова, и стал владельцем крупнейшего производства стекла и хрусталя в России. После этого он превратился из Нечаева в Нечаева-Мальцова.

Сердцем мальцовской промышленности был Гусевской хрустальный завод, на котором работало более 700 человек. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго изделия завода были награждены бронзовой медалью и почетным дипломом. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже продукция завода была удостоена Гран-При. Журнал Министерства Внутренних Дел отмечал, что «завод представляет собою образцовое учреждение не только в губернии, но и в целой России. Справедливо пользуется заслуженным доверием покупателей». К началу XX века на заводе за год изготовлялось 2 075 000 хрустальных изделий на 200 000 рублей. В июле 1909 года в Москве был открыт фирменный магазин по оптово-розничной торговле столовой посудой и хрусталем.

Став крупным фабрикантом, Юрий Нечаев-Мальцов поселился в Санкт-Петербурге и начал активно заниматься благотворительностью. Помимо прославившего его сотрудничества с Иваном Цветаевым в деле основания Музея изобразительных искусств в Москве, Юрий Степанович финансировал множество других проектов. Среди них были Морское благотворительное общество, Николаевская женская больница, Сергиевское православное братство, Дом призрения и ремесленного образования бедных детей, Школы Императорского Женского патриотического общества, Община сестер милосердия Святой Евгении. Также он был вице-председателем Общества поощрения художеств. На средства Нечаева-Мальцова выходил журнал «Художественные сокровища России», редакторами которого были Александр Бенуа и Адриан Прахов.

Во Владимире Нечаев-Мальцов основал Техническое училище (ныне Владимирский авиамеханический колледж). В городе Гусь на его средства был построен храм святого Георгия по проекту Н. Л. Бенуа, а в селе Березовка – церковь Дмитрия Солунского в память воинов, павших в Куликовской битве. Нечаевская церковь, как называли ее жители села, была построена по проекту архитектора А. Н. Померанцев. Росписи выполнил В. М. Васнецов, а мозаики - мастер В. А. Фролов, металлическая конструкция кровли, хоры и лестницы сделаны по чертежам инженера В. Г. Шухова.

Юрий Нечаев-Мальцов скончался в Петербурге 6 (19) октября 1913 года, через 40 дней после смерти Ивана Цветаева.

Чем знаменит

Юрий Нечаев-Мальцов

24 апреля 1894 года профессор Иван Цветаев выступил на Первом всероссийском съезде русских художников и любителей художеств с речью о создании музея изобразительных искусств в Москве. Его горячо поддержал Нечаев-Мальцов, ставший товарищем (заместителем) председателя Комитета по постройке музея (пост председателя занимал великий князь Сергей Александрович). Церемония торжественной закладки здания Музея состоялась 17 (29) августа 1898 года.

Помощь Нечаева-Мальцова в деле создания музея была решающей. Подсчитано, что его пожертвования составили в общей сложности более 2 000 000 рублей из общей суммы 2 600 000 рублей, потраченной на создание музея. В 1904–1908 годы Нечаев-Мальцов один финансировал строительство и оплачивал заказы на изготовление копий и слепков произведений искусства для музея.

На средства Нечаева-Мальцова фасад здания был облицован гранитом, было обнаружено месторождение белого мрамора на Урале. Добытый там мрамор также можно увидеть на стенах музея. Заботился меценат и о приобретении экспонатов для создаваемогомузея. В 1897 году он купил в Египте первые подлинные предметы древнеегипетского искусства для музейной коллекции: деревянную модель погребальной ладьи с гребцами, четыре фаюмских портрета (два из них погибли при пожаре 1904 года) и несколько папирусов.

Музей изящных искусств имени Александра III открылся в торжественной обстановке 31 мая (13 июня) 1912 года. На церемонии присутствовали император Николай II и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Чуть больше года прожил после этого события Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. При разборе его дел выяснилось, что он почти разорен – так много было отдано для создания музея.

О чем надо знать

История города Гусь-Хрустальный неразрывно связано с династией промышленников Мальцовых. В 1750-х, когда вышло распоряжение правительства об удалении из Подмосковья ряда заводов, они построили на реке Гусь первую стеклянную фабрику. Владел ею Аким Мальцов (ум. 1785). Как сообщалось в 1778 году, «… В Володимерском уезде хрустальные и стеклянные фабрики: 1. Якима Мальцова при реке Гусь и сельцо Гусь называется, где фабрика заведена, делает стаканы и рюмки простые. В сельце душ до ста крестьян…». Примерно в это же время Аким Мальцов по доносу одного из фабричных мастеров был обвинен в тайной приверженности старообрядчеству, дело расследовалось, но по каким-то причинам не было доведено до конца. До конца жизни Аким Мальцов расширял свое производство. Принадлежащие ему заводы унаследовали сыновья Сергей и Иван, позднее Сергей выкупил долю брата и гусевские фабрики. Последствия Отечественной войны 1812 года вызвали огромный спрос на продукцию стеклянных заводов. На заводах Сергея Мальцова за 1812 год было выработано 1 704 650 изделий из стекла и хрусталя. Сергей организовал выпуск бесцветного свинцового хрусталя с алмазной гранью, продукция не уступала по качеству английскому хрусталю. 1819 году для лечения жены Мальцов ездил в Италию, где сумел познакомиться с секретами венецианских стекольных мастеров. После смерти Сергея все предприятия вновь стали принадлежать Ивану Мальцову, ставшему к тому времени владельцем еще и металлургических и сахарных заводов.

После смерти Ивана Акимовича промышленную империю унаследовал его племянник Иван Сергеевич Мальцов. Он также неоднократно ездил за границу, где изучал технологии. Он наладил производство разноцветного стекла, где цвет достигался добавкой в расплав различных веществ. Медь давала рубиновый оттенок, а соли урана – зеленовато-желтый. Также он начал формирование заводской коллекции художественного стекла, в которую вошли как уникальные изделия, так и образцы массового производства.

Город, выросший вокруг предприятий семьи Мальцовых, долгое время назывался Гусь-Мальцевский. Лишь в 1926 году он получил название Гусь-Хрустальный.

Прямая речь

«Не знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто "для души" и даже для ее спасения (сознание неправды денег в русской душе невытравимо), — во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца... Нечаев-Мальцев стал главным, широко говоря – единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец – духовным». Марина Цветаева

«Но далеко не одними материальными средствами ограничиваются заслуги Ю.С. Нечаева-Мальцева пред созидаемым Музеем изящных искусств. С 1897 года он проводит по нескольку месяцев в Москве ежегодно и здесь живет почти исключительно интересами и делами музея, и нет такого детального вопроса; который не составлял бы предмета его неослабных попечений». Иван Цветаев

5 фактов о Юрии Нечаеве-Мальцове

Отец Юрия Степан Дмитриевич Нечаев (1792–1860) был обер-прокурором Святейшего Синода, сенатором, историком, археологом-любителем. Он основал в имении Сторожевая слободка первый музей Куликовской битвы (имение расположено в 40 километрах от Куликова поля).

Иван Сергеевич Мальцов, от которого Юрий Нечаев получил богатое наследство, в молодости служил по дипломатической части. Он оказался единственным сотрудником русского посольства в Тегеране, выжившим во время нападения 1829 года, когда был убит посланник А. С. Грибоедов.

Стили жизни Юрия Нечаева-Мальцова и Ивана Цветаева значительно разнились. На совместных встречах промышленник угощал Цветаева трюфелями и устрицами. Тот же, привыкший экономно расходовать средства, подсчитывал, во сколько обходится каждый совместный завтрак, и сокрушался: «Сердце разрывается от жалости: ведь на эту сторублевку — что можно для музея сделать!.. Выкинутые деньги!.. Ведь самое обидное, что я сам музей объедаю...».

Сейчас в петербургском доме Ю. С. Нечаева-Мальцова (современный адрес: улица Чайковского, дом 30) расположено Главное управление МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В мальцевской усадьбе Полибино построена башня гиперболоидной конструкции по проекту В. Г. Шухова. Инженер создал ее Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, где она была куплена Ю. С. Нечаевым-Мальцовым. Это первый опыт Шухова в создании башни со стальными сетчатыми перекрытиями. Через 20 с небольшим лет Шухов приступит к строительству знаменитой радиобашни на Шаболовке в Москве.

Материалы о Юрии Нечаеве-Мальцове

Статья о Юрии Нечаеве-Мальцове в Википедии

Очерк о Юрии Нечаеве-Мальцове на сайте ГМИИ

Ю. С. Нечаев-Мальцов на открытии Музея изящных искусств 31 мая 1912 года (кинохроника)