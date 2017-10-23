Путин уволил Алексея Мешкова с поста замглавы МИД

Президент России Владимир Путин свои указом освободил Алексея Мешкова от должности замглавы МИД РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе.

Следующим указом российский президент назначил на этот пост Александра Панкина.

«Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — гласит другой указ.

Документы вступают в силу с 23 октября.