Минздрав предложил ввести минимальную цену на парфюмерию со спиртом

Минздрав предлагает установить минимальную розничную цену на парфюмерно-косметическую продукцию, которая содержит спирт. Замглавы ведомства Дмитрий Костенников подтвердил «Известиям» эту информацию.

Целью такого шага является снижение доли жидкостей «двойного назначения», которые используются населением в качестве алкогольных суррогатов.

По словам Костенникова, эта тема обсуждалась с Минфином. Он добавил, что уровень цен должен рассчитать экономический блок правительства.

Предполагается, что если бутылка водки с содержанием спирта 40% и объемом 500 мл должна стоить минимум 205 рублей, то парфюмерное средство во флаконе объемом 100 мл и содержанием спирта 80% должно стоить не менее 82 рублей.