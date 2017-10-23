Фельгенгауэр погрузили в искусственную кому

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр находится в тяжелом состоянии, сообщил журналистам директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, передает РИА Новости.

Как заявил в эфире радиостанции главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов со ссылкой на врачей Склифа, Фельгенгауэр была проведена операция. Она погружена в коматозный сон и находится на искусственной вентиляции легких.

Ее состояние тяжелое, но угрозы жизни нет, сказал он.

«Об объеме повреждений и дальнейшей тактике лечения можно сказать только завтра утром, после того как будет проведен весь спектр диагностических процедур», — сообщил, в свою очередь, Петриков.

По его словам, журналистку доставили в больницу в сознании.

Сегодня около 13 часов в здание, где расположено «Эхо Москвы», ворвался мужчина. Он ударил журналистку ножом в горло.

Напавший был задержан.

СК расследует дело о покушении на убийство.