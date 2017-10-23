Источник назвал Полтавченко кандидатом на увольнение после президентских выборов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко может отправиться в отставку после президентских выборов в марте 2018 года. Об этом «Дождю» сообщили источник в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента.

По их данным, Полтавченко — один из самых обсуждаемых претендентов на увольнение среди всех глав регионов.

Собеседники издания припомнили скандал с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Решение было объявлено жителям города без обсуждений, что привело к протестным митингам и падению рейтинга как Полтавченко, так и «Единой России». При этом на последних выборах в Госдуму за партию власти в городе и так проголосовали всего 40% избирателей.

Также необходимость отставки Полтавченко источники объясняют хозяйственными проблемами, в частности, при строительстве стадиона «Зенит Арена».