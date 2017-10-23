Песков назвал народной забавой слухи об отставке Полтавченко

Попытки предсказать кадровые перестановки в российской власти — это «русская народная забава», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал информацию источников «Дождя» о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. По данным источников телеканала, отставка может произойти после президентских выборов 2018 года.

Также, по их данным, вероятна отставка главы Кемеровской области Амана Тулеева.

«Кадровые слухи — это русская народная забава», — сказал на это Песков.