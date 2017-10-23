23 октября 2017, 14:35
Песков назвал народной забавой слухи об отставке Полтавченко
Попытки предсказать кадровые перестановки в российской власти — это «русская народная забава», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так он прокомментировал информацию источников «Дождя» о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. По данным источников телеканала, отставка может произойти после президентских выборов 2018 года.
Также, по их данным, вероятна отставка главы Кемеровской области Амана Тулеева.
«Кадровые слухи — это русская народная забава», — сказал на это Песков.
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