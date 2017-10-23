Солнце распределяет астероиды по орбите Марса

В новом исследовании установлено, что распределение так называемых «троянских астероидов Марса» зависит от солнечного света.

Троянскими астероидами планеты называют такие астероиды, которые движутся по ее орбите вокруг Солнца, опережая планету примерно на 60 градусов или на столько же отставая от нее. Эти позиции, известные как четвертая и пятая точки Лагранжа, позволяют астероидам оставаться стабильны в системе планета – Солнца. Наиболее известны троянские астероиды Юпитера, которых у этой планеты более шести тысяч. Но имеются они и у Урана, Нептуна и Марса.

С троянскими астероидами Марса давно была связана загадка. Они не распределены равномерно между четвертой и пятой точками Лагранжа, как ожидалось бы. Вместо этого позади Марса их девять штук, а впереди – всего один. Более того, параметры орбит этих девяти астероидов очень близки, как обычно бывает у «семейств астероидов», возникших от столкновения одного крупного астероида с другим. Однако в данном случае версия о таком столкновении была невероятной.

Астроном Апостолос Кристу (Apostolos Christou) из обсерватории города Арма (Северная Ирландия) и его коллеги предложили объяснение необычного поведения троянских астероидов Марса. Эти астероиды сформировались благодаря эффекту Ярковского-О'Кифа-Радзиевского-Паддака (YORP-эффект). Он состоит в изменении скорости вращения небольших астероидов неправильной формы под действием солнечного света. Из-за неравномерного нагрева Солнцем таких астероидов они начинаются вращаться быстрее, и в какой-то момент отдельные их фрагменты уже не удерживаются на астероиде и отлетают от него, образуя семейство астероидов. В случае троянских астероидов Марса источником семейства стал самый крупный из них – астероид Эврика.

Апостолос Кристу и его коллеги рассказали о своей работе на только что завершившейся 49-й ежегодной конференции отделения планетологии Американского астрономического общества.