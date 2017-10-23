Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 октября 2017, понедельник, 16:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
23 октября 2017, 13:13
биология палеонтология птицы

У древней птицы палеонтологи нашли сохранившуюся копчиковую железу

Sven Traenkner/Senckenberg

Останки нового вида древних птиц были обнаружены в знаменитом карьере Мессель в Германии. Возраст находки около 48 миллионов лет. Наиболее интересна она тем, что у нее окаменели не только кости, как это обычно бывает, но и часть мягких тканей. В результате ученые обнаружили копчиковую железу этой птицы.

Карьер Мессель находится недалеко от Франкфурта-на-Майне. С середины XIX века в нем добывали бурый уголь и горючие сланцы. Но знаменитым он стал благодаря огромному количеству окаменелостей эоценовой эпохи (56 – 34 млн лет назад). Счет древних животных и растений, описанных благодаря находкам в карьере Мессель, идет на тысячи. С 1970-х годов добыча сланцев в Месселе перестала быть рентабельной и прекратилась, с тех пор там происходят только научные раскопки. В 1995 году карьер Мессель был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Найденная теперь птица принадлежит к семейству Messelirrisoridae, кстати, получившему название в честь карьера Мессель. Представители этого семейства были дальними родственниками нынешних удодов и обитали в лесах Европы в среднем эоцене. Данный экземпляр при жизни был мелкой птичкой, размером примерно с крапивника, и обладал сравнительно длинным клювом. Птица вела преимущественно древесный образ жизни и редко садилась на землю.

Главной “заслугой” найденной птички стало сохранение железы. Обычно мягкие ткани разлагаются очень быстро и не подвергаются фоссилизации. Но в редких случаях условия подходят для их сохранения. У данной птицы исследователи обнаружили рядом с хвостовыми перьями образование, схожее по форме с копчиковой железой современных птиц. Подобные железы имеются у многих видов птиц. Они выделяют маслянистое вещество, которое птицы клювом наносят на свои перья. Секрет копчиковых желез предохраняет перья от влаги, а также служит источником витамина D. У некоторых видов, например, у удода, в выделениях копчиковой железы присутствуют симбиотические бактерии, которые успешно конкурируют с бактериями, повреждающими перьевой покров.

Исследователи изучили найденный объект при помощи пиролизной газовой хроматографии и масс-спектрометрии, чтобы выяснить его химический состав, и обнаружили, что он отличается от других окаменевших частей птицы и горной породы, в которой она была найдена. Зато его химический состав соответствовал копчиковым железам современных птиц.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.