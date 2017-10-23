У древней птицы палеонтологи нашли сохранившуюся копчиковую железу

Останки нового вида древних птиц были обнаружены в знаменитом карьере Мессель в Германии. Возраст находки около 48 миллионов лет. Наиболее интересна она тем, что у нее окаменели не только кости, как это обычно бывает, но и часть мягких тканей. В результате ученые обнаружили копчиковую железу этой птицы.

Карьер Мессель находится недалеко от Франкфурта-на-Майне. С середины XIX века в нем добывали бурый уголь и горючие сланцы. Но знаменитым он стал благодаря огромному количеству окаменелостей эоценовой эпохи (56 – 34 млн лет назад). Счет древних животных и растений, описанных благодаря находкам в карьере Мессель, идет на тысячи. С 1970-х годов добыча сланцев в Месселе перестала быть рентабельной и прекратилась, с тех пор там происходят только научные раскопки. В 1995 году карьер Мессель был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Найденная теперь птица принадлежит к семейству Messelirrisoridae, кстати, получившему название в честь карьера Мессель. Представители этого семейства были дальними родственниками нынешних удодов и обитали в лесах Европы в среднем эоцене. Данный экземпляр при жизни был мелкой птичкой, размером примерно с крапивника, и обладал сравнительно длинным клювом. Птица вела преимущественно древесный образ жизни и редко садилась на землю.

Главной “заслугой” найденной птички стало сохранение железы. Обычно мягкие ткани разлагаются очень быстро и не подвергаются фоссилизации. Но в редких случаях условия подходят для их сохранения. У данной птицы исследователи обнаружили рядом с хвостовыми перьями образование, схожее по форме с копчиковой железой современных птиц. Подобные железы имеются у многих видов птиц. Они выделяют маслянистое вещество, которое птицы клювом наносят на свои перья. Секрет копчиковых желез предохраняет перья от влаги, а также служит источником витамина D. У некоторых видов, например, у удода, в выделениях копчиковой железы присутствуют симбиотические бактерии, которые успешно конкурируют с бактериями, повреждающими перьевой покров.

Исследователи изучили найденный объект при помощи пиролизной газовой хроматографии и масс-спектрометрии, чтобы выяснить его химический состав, и обнаружили, что он отличается от других окаменевших частей птицы и горной породы, в которой она была найдена. Зато его химический состав соответствовал копчиковым железам современных птиц.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.