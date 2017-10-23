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23 октября 2017, 18:35
исчезающие языки компьютерные игры лингвистика язык

В Швеции игра Minecraft поможет сохранить эльвдальский диалект

Chris Pennington

В Швеции Крис Пеннингтон и Эмилия Стьернфельт работают над новым методом, который поможет носителям эльвдальского диалекта обучить этому исчезающему диалекту своих детей. Для этого они решили использовать популярную компьютерную игру Minecraft.

Носители эльвдальского диалекта живут в округе Эльвдален провинции Даларна в центральной Швеции. Сейчас их насчитывается около двух тысяч. Традиционно он считается диалектом шведского языка, хотя по некоторым признакам он ближе к западно-норвежским диалектам. Из-за большого числа особенностей в фонетике, лексике, грамматике и синтаксисе речь на эльвдальском непонятна носителям литературных шведского и норвежского языков. Многие лингвисты полагают, что эльвдальский можно считать самостоятельным языком. Среди них один из крупнейших современных специалистов по лингвистической типологии Эстен Даль, в работах которого нередко рассматриваются различные явления из эльвдальского.

Общественное движение Ulum dalska («Будем говорить по-дальски») принимает меры для сохранения эльвдальского и выступает за официальное признание за ним статуса регионального языка. Из-за значительных фонетических отличий эльвдальского от шведского для создания его письменной формы не подходит традиционная шведская орфография. До начала XX века, дольше, чем где-либо, для надписей на эльвдальском диалекте использовался вариант рунического письма. В 2005 году для эльвдальского был разработан новый алфавит на основе латиницы, состоящий из 36 букв, и созданы правила орфографии. В качестве мер поддержки языка введены стипендии для старшеклассников Эльвдалена, которые овладели эльвдальским, а с 2016 года местное радио начало передачи на эльвдальском, также на эльвдальском стали говорить с детьми в детском саду.

Крис Пеннингтон и Эмилия Стьернфельт решили помочь овладеть эльвдальским самым маленьким шведам. Крис – американец, Эмилия – шведка, но не носительница эльвдальского. Они познакомились на сервере любителей игры Minecraft, а после свадьбы поселились в Швеции. Пеннингтон использовал Minecraft при освоении шведского языка. В создаваемом теперь семейной парой варианте игры ребенок будет выполнять ряд заданий, связанных с эльвдальским языком и местной культурой. Первые задания будут связаны с созданием молочной фермы и работой на ней, а также с походом в магазин и выбором в нем товаров. Крис и Эмилия уже получили поддержку от организации Ulum dalska и прошли летние курсы эльвдальского. Они рассчитывают, что игра Minecraft Elfdalian появится в 2018 году.

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