Происхождение старинных австралийских красителей проследят по бактериальной РНК

Группа исследователей научилась определять географическое происхождение охры, использованной в качестве краски в изделиях коренных австралийцев, по РНК содержащихся в образцах охры почвенных бактерий. Теперь ученые смогут установить, в каких районах Австралии в древности добывали охру и как распространялись по континенту окрашенные ею изделия.

Природные минеральные пигменты, и в первую очередь охра, дающая разные оттенки красного, оранжевого и желтого цвета, ценились жителями Австралии с эпохи заселения континента и продолжают использоваться в традиционных ремеслах и в наши дни. Но, несмотря на повсеместное употребление, охра добывалась лишь в определенных культурно значимых местах, а затем путем обмена распространялась порой на сотни километров.

Различные разновидности охры состоят из смеси гидрата оксида железа с глиной в разных пропорциях, что определяет их цвет. Также в охре содержатся примеси других минералов, что позволяет уточнить ее геологическое происхождение. Еще более точными становятся данные, если использовать биологические компоненты охры – различные микроорганизмы, среди которых есть растения, грибы и бактерии. Выделение их ДНК и РНК создает уникальный “портрет” образца охры. Данный метод анализа является неразрушающим и может быть применен к артефактам, при создании которых была использована охра.