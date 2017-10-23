Ранившему Фельгенгауэр назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Следственный комитет выяснил подробности нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает пресс-служба СК.

Нападавший — 48-летний Борис Гриц. При задержании у него изъяли права, которые и позволили оперативно установить его личность.

На допросе он заявил, что родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и РФ. Также мужчина заявил следователям, что последние 14 лет жил в Израиле, а вернулся в Россию лишь месяц назад.

По словам Грица, в течение пяти лет он общался с Фельгенгауэр посредством телепатии, из-за чего у него развилась личная неприязнь к журналистке.

«Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей… задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — сообщает СК.

Также на допросе Гриц сообщил, что для того, чтобы попасть в редакцию «Эха Москвы» он изготовил чертеж-схему помещений. В действительности оказалось, что этот рисунок не соответствует реальному расположению комнат в здании.

Предъявив свой план на вахте, Гриц «воспользовался моментом и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ».

Между тем, как сообщает в телеграме ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев, ситуация с нападением выглядит странно.

По его словам, в здании уже пару лет отвратительно работают лифты, при этом редакция находится на 14 этаже.

«Чтобы мгновенно уехать на единственном лифте с первого этажа нужно обладать везением примерно как при выигрыше в лотерею», — отмечает ведущий.

«Он знал куда идти — в гостевую. Это не то чтобы наше "рабочее место", это пространство, где готовятся ведущие и встречают гостей. Не исключено, что он какое-то время стоял в коридоре, дожидаясь, когда появится Таня, чтобы проследить, куда она пойдет», — добавляет Плющев.

Нападение на Фельгенгауэр произошло сегодня днем. Гриц полоснул ее по горлу ножом. Ведущая находится в Склифе в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан охраной.