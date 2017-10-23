Научный совет при Минобрнауки потребовал отменить решение по диссертации Мединского

Совет по науке при Министерстве образования заявил в своем обращении, что считает решение президиума Высшей аттестационной комиссии не лишать министра Владимира Мединского докторской степени «немотивированным», и оно вызывает «глубокую озабоченность».

Так, Совет призвал пленум ВАК отменить решение президиума о докторской диссертации Мединского, созвать экспертную комиссию и провести «всестороннюю проверку новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».

«Сессия гуманитарно-общественных наук президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации России в целом», - заявил Совет.

Отметим, что президиум ВАК после рекомендации совета ВАК о лишении Мединского степени нарушил приказ Минобрнауки № 568 от 16.05.2016, который предписывает в таких случаях создавать экспертную комиссию.

Как стало известно, сегодня экспертный совет уже покинул профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий. Об этом написала «Новая газета». «Эта история стала лакмусовой бумажкой, которая показала, как работает наша система аттестации кадров. С моей точки зрения, она никуда не годится», — пояснил он.