Суд решил утяжелить статью координатору штаба Навального в Волгограде

Волгоградский областной суд принял решение отправить на доследование дело Алексея Волкова — координатора местного штаба политика Алексея Навального. Как сообщил Волков в твиттере, судья посчитал, что есть основания квалифицировать дело как более тяжкое.

Меру пресечения Волкову оставили прежней — подписку о невыезде.

Волкова изначально обвиняли в реабилитации нацизма за размещенное в соцсетях фото Родины-матери с зеленым лицом. Фотография появилась, когда на Навального начали нападать, брызгая в него зеленкой.

Фотография разошлась по государственным СМИ.

«Название статьи, на которую, по мнению судьи, должно быть переквалифицировано мое дело, не прозвучало, но у нас есть подозрения, что это будет статья 244, часть 2 "Осквернение памятников"», — сообщил Волков, слова которого приводит сайт v1.ru.

«Во всяком случае, — продолжил активист, — именно это словосочетание звучало из уст судьи. <…> Максимальное наказание за него составляет до пяти лет свободы».