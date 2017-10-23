Путин включил Шереметьево в перечень стратегических предприятий

Президент Владимир Путин свои указом включил московский аэропорт Шереметьево в перечень стратегических предприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Шереметьево — крупнейший аэропорт в России по объемам пассажирских и грузоперевозок. Он принимает самолеты из более 200 направлений.

В 2016 году, как отмечает ТАСС, аэропортом воспользовались 33,65 млн пассажиров, что на 7,6% больше, чем годом ранее.

Объем перевозок грузов через Шереметьево за 2016 год увеличился почти на треть (29,8%) — до 231,25 тысяч тонн.