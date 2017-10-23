23 октября 2017, 16:44
Путин включил Шереметьево в перечень стратегических предприятий
Президент Владимир Путин свои указом включил московский аэропорт Шереметьево в перечень стратегических предприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Шереметьево — крупнейший аэропорт в России по объемам пассажирских и грузоперевозок. Он принимает самолеты из более 200 направлений.
В 2016 году, как отмечает ТАСС, аэропортом воспользовались 33,65 млн пассажиров, что на 7,6% больше, чем годом ранее.
Объем перевозок грузов через Шереметьево за 2016 год увеличился почти на треть (29,8%) — до 231,25 тысяч тонн.
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