В Чечне росгвардеец застрелил четверых сослуживцев

В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время нападавший убит.

По факту случившегося проводится проверка, заявили в ведомстве.

Как уточняет «Интерфакс», старший лейтенант Росгвардии, имя которого не разглашается, открыл стрельбу в казарме, расположенной в станице Шелковская. Убийство произошло около 16:00 по Москве.

О причинах, вызвавших стрельбу, пока ничего не сообщается.