23 октября 2017, 19:29
В Чечне росгвардеец застрелил четверых сослуживцев
В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время нападавший убит.
По факту случившегося проводится проверка, заявили в ведомстве.
Как уточняет «Интерфакс», старший лейтенант Росгвардии, имя которого не разглашается, открыл стрельбу в казарме, расположенной в станице Шелковская. Убийство произошло около 16:00 по Москве.
О причинах, вызвавших стрельбу, пока ничего не сообщается.
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