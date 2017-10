«Лаборатория Касперского» решила открыть исходник своего антивируса

Российская «Лаборатория Касперского» намерена опубликовать исходный код своих продуктов, в том числе технологий распознавания киберугроз, цитирует ТАСС пресс-релиз компании.

«Таким образом компания намерена подтвердить прозрачность своей деятельности, которая прежде всего направлена на защиту пользователей от любых киберугроз», — говорится в сообщении.

Код будет доступен для специалистов в рамках глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative).

До конца первого квартала 2018 в рамках программы предусмотрен независимый анализ исходного кода, программных обновлений и правил распознавания угроз.

Также компания планирует открытие трех «центров прозрачности» по всему миру для взаимодействия с клиентами, партнерами и государственными органами.

В сентябре власти США запретили использовать «Антивирус Касперского» в госучреждениях — по мнению американской стороны, эта программа может использоваться для кибершпионажа со стороны России. В российской компании и в Кремле это отрицали.

Позднее The New York Times и The Washington Post сообщили, что израильская разведка выявила в 2015 году кражу секретов АНБ с помощью «Антивируса Касперского» — якобы через эту программу было скачано досье АНБ о киберактивности США за рубежом.