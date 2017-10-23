Два члена экспертного совета ВАК ушли из-за ситуации с Мединским

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории сегодня покинули ее председатель Павел Уваров и член комиссии, профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

Будницкий сообщил о своем решении «Ведомостям», Уваров — телеканалу «Дождь».

По словам Будницкого, сегодня утром он уведомил Уварова о своем решении из-за «казуса Мединского».

«Стандарты, заданные решением президиума ВАК [оставить министру культуры Владимиру Мединскому ученую степень], совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени», — сказал Будницкий.

Уваров, в свою очередь, заявил, что «ушел в любом случае, просто потому, что четыре года — это срок моей ротации».

«Связываю ли [свой уход с ситуацией с диссертацией Мединского] или нет, субъективно или объективно, не знаю, но, может быть, и связываю», — добавил он.