Японский император Акихито встретится с Трампом‍ в ноябре

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что запланированная на 5-7 ноября встреча президента США Дональда Трампа и императора Японии Акихито станет идеальной возможность для демонстрации прочности связей между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Визит президента Трампа станет идеальной возможность для двух лидеров, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество, а также продемонстрировать миру прочные связи японского-американского альянса во время, когда ситуация с безопасностью в регионе, включая (проблему) Северной Кореи, становится все серьезнее», — сказал он.

Помимо императора Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и семьями японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами. Агентство отмечает, что эта тема в Японии весьма актуальна после того, как Трамп упомянул историю Мэгуми Екоты в выступлении на Генеральной ассамблее в ООН. Она была похищена и вывезена в КНДР в 13-летнем возрасте.

Эта поездка Дональда Трампа станет первым визитом в Японию после его вступления в должность президента США.