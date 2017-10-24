24 октября 2017, 08:49
Генконсульство РФ обвинило власти США в самовольном вывозе архива
Генконсульство России в Сан-Франциско заявило, что власти США в нарушение всех международных норм самостоятельно вывезли и передали российскому посольству в Вашингтоне архив дипмиссии. Сообщение опубликовано на странице генконсульства в Facebook.
В заявлении указано, что российским дипломатам не позволили войти в здание генконсульства в Сан-Франциско, чтобы самостоятельно вывезти архив. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства РФ в США.
Пренебрежительное отношение к дипобъектам и дипсобственности дает России право на основании принципа взаимности поступить с американским дипмиссией аналогичным образом, предупредили российские дипломаты.
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