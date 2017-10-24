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24 октября 2017, 08:08
Армения армия происшествия стрельба

В Армении российский контрактник убил сослуживца и покончил с собой‍

Вооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ

Служащий Вооруженных сил РФ по контракту на полигоне в Армении нанес смертельное ранение сослуживцу, после чего покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Уточняется, что инцидент произошел 23 октября на полигоне Алагяз при сдаче оружия после проведения занятий. Контрактник, по сообщению пресс-службы ЮВО, «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту».

Затем, «испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца», военнослужащий совершил самоубийство.

Комиссия Южного военного округа уточняет обстоятельства случившегося на месте происшествия.

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