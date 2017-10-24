Путин пообещал полный уход от службы по призыву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно уходит от модели службы по призыву, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил: «Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву».

По словам президента, на полный отказ от такой модели потребуется время, «но все равно делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален».

Особое внимание глава государства уделил будущему молодых специалистов, которые смогут в особых научных ротах и технопарках «проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки».

Между тем, в России продолжается осенний призыв. С 1 октября до 31 декабря Минобороны планирует призвать 134 тысячи человек.