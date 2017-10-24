Напавшего на радиоведущую «Эха Москвы» арестовали на два месяца

Борис Гриц, ранивший ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, арестован по решению Пресненского районного суда, передает «Медуза». Его оставят под стражей до 23 декабря.

Сам задержанный просил избрать для него меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но, по данным Life, после вынесения решения попросил своего адвоката не обжаловать арест.

Представители следствия заявили в зале суда, что Гриц частично признал свою вину: он подписал показания о нанесении журналистке ножевого ранения, но опроверг умысел на убийство.

Пострадавшая, которая находится в палате интенсивной терапии в институте имени Склифосовского, где ей сделали операцию, передала через посетивших ее родных письмо с благодарностью всем, кто ее поддерживает. «Дышать через трубочки даже прикольно», – написала журналистка. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Случившееся прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков – выразил сожаление по поводу полученной журналисткой травмы и сочувствие Татьяне, ее родным и близким. Грица представитель Кремля назвал «безумцем», в действия которого не стоит вдаваться.

«Пытаться окрашивать такой трагический случай, действительно связанный с проявлением такого безумия, с другими субстанциями, наверное, нелогично и вряд ли было бы правильно, с нашей точки зрения», — пояснил свою точку зрения Песков.

Судя по всему, таким образом он отдал должное появившейся в СМИ версии о том, что нападение на радиоведущую было связано с оппозиционной направленностью «Эха Москвы».

«Татьяна имеет свое мировоззрение, она имеет свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения. Мы не являемся участниками этой дискуссии», — цитирует Пескова РБК.

Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции «Эха Москвы», куда Борис Гриц проник, распылив в лицо охраннику содержимое газового баллончика. Мужчину задержали на месте происшествия. Выяснилось, что он имеет двойное гражданство – РФ и Израиля, причем в Россию приехал за месяц до нападения, якобы в поисках работы.

Мотивы, которыми руководствовался нападавший, до сих пор не выяснены. Он сам утверждает, что имел с пострадавшей «телепатический контакт» еще с 2012 года, а на протяжении последних двух месяцев она его якобы преследовала.