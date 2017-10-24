В Минобороны назвали статью о «споре» с вдовой погибшего в Сирии майора клеветой

Министерство обороны РФ опровергло сведения, изложенные в статье Reuters, о том, что ведомство якобы не выплатило компенсацию за гибель мужа вдове майора Сергея Бордова. Об этом пишет РБК.

В Минобороны назвали материал агентства «сознательно манипуляцией с клеветнической целью». В ведомстве сообщили, что в результате разбирательства выяснилось, что все компенсационные выплаты и единовременное пособие в связи с гибелью Бордова в Сирии были своевременно оформлены и выплачены в полном объеме матери офицера, его вдове и троим детям.

В статье Reuters cо слов вдовы Бордова говорится, что она получила пятую часть, около миллиона рублей, компенсации, разделив ее с родственниками.

Женщина утверждала, что Минобороны не хочет выплачивать ей деньги под предолгом того, что ее жизненная ситуация не подпадает под правила. Она официально зарегистрирована в квартире первого мужа, с которым не живет, и владеет долей жилплощади.

«По закону моему мужу за выслугу свыше 20 лет должны были дать квартиру, но мне отказывают в этом. Муж почти 25 лет отслужил в армии, а теперь со мной так поступают», — сказала она РБК.

Вдова офицера сообщила, что читала статью агентства и не нашла в ней передергиваний. Она подчеркнула, что ее претензии были не к денежной выплате, а к невыдаче квартиры, которая была положена погибшему мужу за выслугу лет. Она пожаловалась, что после публикации представители Минобороны так с ней обращались, что «слов нет».