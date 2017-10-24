Ассанж даст интервью Познеру для «Первого канала»

Создатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж даст интервью телеведущему Владимиру Познеру в рамках его авторской телепрограммы «Познер» на «Первом канале». В эфир выпуск с иностранным гостем выйдет 30 октября, говорится в сообщении на сайте «Познер Online».

Прийти в студию Ассанж, разумеется, не может – он уже пять лет не покидает территорию эквадорского посольства в Лондоне. Познер анонсировал свою рабочую поездку туда в своем интервью интернет-журналисту Юрию Дудю.

Напомним, Ассанжу по-прежнему грозит экстрадиция в Швецию, чьи власти собирались привлечь его к уголовной ответственности за сексуальные домогательства и изнасилование. Основатель WikiLeaks считает, что шведские правоохранители планировали выдать его США, где его объявили врагом государства из-за публикации секретных документов и могут приговорить к смертной казни.

Шведская прокуратура прекратила расследование по делу об изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж, в мае нынешнего года. Сам он назвал это решение «важной победой», но территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище, не покинул.