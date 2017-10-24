Российские банки заморозили клиентские операции на 180 млрд рублей

Росфинмониторинг признал существование проблемы с остановкой клиентских операций в отечественных банках, пишет «Коммерсантъ». По данным ведомства, с начала 2017 года зафиксировано 460 тысяч подобных блокировок на общую сумму порядка 180 млрд рублей.

В ближайшие дни эта проблема будет обсуждаться в Центробанке, но, как поясняет издание, ее решение осложняется неготовностью самих банков признать, что блокировки производятся в пределах черного списка.

«Обжаловать их непросто в силу отсутствия внятного механизма, а с появлением соответствующего черного списка даже единичные отказы фактически лишают клиента доступа к банковским услугам в будущем и множат новые блокировки», – пишет «Коммерсантъ».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что за счет этих блокировок удалось «не пустить в теневой оборот» около 180 млрд рублей, и лишь порядка тысячи клиентов впоследствии подали жалобы на неправомерное, по их мнению, отстранение от работы с банками.

По словам чиновника, такая ситуация носит рабочий характер: подавляющее большинство клиентов, операции которых были заблокированы, являются незаконопослушными с точки зрения служб безопасности кредитных организаций, поэтому они в основном не обжалуют блокировки.

Однако эксперты утверждают, что в действительности от бизнесменов поступает гораздо больше жалоб, просто основной их поток направлен не в Росфинмониторинг, а в конкретные кредитные организации (около 10%) и Центробанк.

Единого органа для рассмотрения таких жалоб в России не существует. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов неоднократно поднимал вопрос о его создании – точнее, предлагал наделить соответствующими полномочиями Службу по защите прав потребителей на финрынке.

Теоретически клиент может подать жалобу в суд, но судебная практика по этой теме скудна и противоречива, а сам процесс будет долгим. Между тем ситуация действительно приобретает критический характер: дело в том, что в стране формируется межбанковский список отказников, поэтому блокировка клиентской операции в одном банке влечет за собой цепную реакцию аналогичных действий со стороны других банков.