Власти США вновь разрешили Браудеру въезд в страну

Американские власти разрешили въезд в страну главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Службу таможенной и пограничной охраны США.

Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского. В 2013 году российский суд установил, что Магнитский в интересах Браудера разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. Браудер был заочно приговорен к девяти годам колонии общего режима и объявлен в международный розыск. На момент совершения преступления он являлся крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

23 октября Браудер заявил, что получил сообщение об аннулировании его визы и статуса участника программы, упрощающей въезд в США. В этот же день Россия самостоятельно внесла его имя в базу Интерпола.

Вернуть Браудеру возможность въезда в США и пересмотреть решение об аннулировании его визы призвали республиканский сенатор Джон Маккейн и демократ Бен Кардин. Оба подчеркнули, что запретительная мера была вызвана действиями России. Сенаторы напомнили, что ранее Интерпол отказывал российской стороне во внесении имени Браудера в свою базу, так как считал просьбу «политически мотивированной».