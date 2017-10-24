Собчак объявила Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак, сообщившая о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, заявила, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства, передает RT.

Собчак отметила, что на полуострове живет огромное количество русских людей, которые поддерживают присоединение к России, однако оно является нарушением Будапештского меморандума 1994 года, и заявила: «С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать».

Что касается российско-украинских отношений, телеведущая отметила: «Не как политик, а как женщина Ксения Собчак я могу сказать, что сейчас для России и для Украины самое важное — восстановить нашу дружбу любой ценой. Точка».