Вице-премьер Крыма обвинил Собчак в непрофессионализме

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал «политическим ходом» заявление Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года. Об этом пишет RT.

Полонский отметил неподготовленность Собчак к обсуждению этого вопроса и напомнил, что референдум, состоявшийся в Крыму в 2014 году, соответствует всем нормам международного права.

«С правовой точки зрения эти все заявления ничтожны и говорят лишь о непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний. Крым был, есть и будет российским и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости», — сказал Полонский.

Вице-премьер Крыма считает, что Ксения Собчак попросту хочет пропиариться на волнующей всех теме, чтобы «получить для себя дополнительные очки».