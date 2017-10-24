СМИ узнали подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне

Во время стрельбы в чеченском подразделении Росгвардии погиб 29-летний командир инженерно-саперной роты капитан Илья Баныкин, пишет РБК.

Издание сообщает, что он и дежурный по роте старший сержант Арсен Байгазиев первыми попали под огонь командира второго взвода инженерно-саперной роты Марата Гаджиева. Баныкин погиб на месте, Байгазиев позже скончался в больнице.

Затем Гаджиев выстрелил в старшего сержанта Ильяса Гарачиева и механика-водителя сержанта Хайрутдина Агамагомедова.

СМИ также сообщили, что Гаджиев был недоволен своим увольнением по отрицательному представлению старшего офицера и хотел выяснить с ним отношения.